Un mineur blessé par arme blanche par un autre mineur à Thiméon

Un mineur d'âge a été victime de coups de couteau au poumon et à l'abdomen par un autre mineur d'âge mardi soir lors d'une soirée organisée à Thiméon par les Guides horizon de Gosselies, a indiqué, mercredi, le parquet de Charleroi, confirmant une information de Sudinfo. Les jours de la victime ne sont plus en danger. L'auteur présumé de l'agression sera présenté jeudi devant un juge de la jeunesse.L'agression a eu lieu mardi soir à la salle du Cercle Saint-Louis, rue Abbé Offlain à Thiméon (Pont-à-Celles, province de Hainaut). Pour une raison inconnue, un mineur d'âge a été victime de coups de couteau à l'extérieur de la salle par un autre mineur. "Il a été touché à l'abdomen et au poumon", a indiqué le parquet de Charleroi. Lors de l'intervention des secours, l'état de santé de la victime était jugé préoccupant. Les jours de la victime ne sont désormais plus en danger, ont confirmé les autorités judiciaires. L'auteur présumé de l'agression a été privé de liberté. "Il était encore entendu ce mercredi et il sera présenté jeudi à un juge de la jeunesse en vue d'un placement en IPPJ." (Belga)