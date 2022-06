Wimbledon - Kirsten Flipkens passe aussi en double

Associée à sa partenaire habituelle, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, Kirsten Flipkens a franchi le cap du premier tour du double aux Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mercredi soir sur le gazon de Wimbledon.

Kirsten Flipkens (WTA 62), 36 ans, et Sara Sorribes Tormo (WTA 49), 25 ans, ont surpris en entrée la 14e paire tête de série du tournoi formée par les Roumaines Monica Niculescu (WTA 42), 34 ans, et Elena-Gabriela Ruse (WTA 59), 24 ans. Elles se sont imposées en deux sets 7-6 (7/3), 6-2 après 1h53 de jeu. Au deuxième tour, la Campinoise et l'Espagnole seront opposées soit à un duo composé de la Hongroise Dalma Galfi et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska, soit à la Suissesse Belinda Bencic associée à l'Autralienne Storm Sanders. En simple, à l'occasion du dernier tournoi de sa carrière, Kirsten Flipkens, 190e mondiale, s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant en entrée mardi l'Australienne Jaimee Fourlis, 150e mondiale et issue des qualifications, 7-5, 6-2. Flipkens, demi-finaliste en 2013, doit affronter à présent la Roumaine Simona Halep, 18e mondiale, tête de série N.16 et lauréate à Londres en 2019. Il n'y a pas de Belges dans le double mixte. (Belga)