Appel Hainaut - Ving-sept palettes d'alcool stockées dans un entrepôt, un gérant de Lessines Expo coupable

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a accordé la suspension du prononcé, pour une durée de trois ans, à un ancien gérant de l'ASBL Lessines Expo, condamné en première instance à Mons à une amende de 651.000 euros, avec sursis pour ce qui excède 645.000 euros, pour avoir introduit et détenu frauduleusement des produits soumis aux taxes et accises. Cette amende est supprimée.Le 3 octobre 2016, une perquisition est menée dans le cadre d'une vaste enquête sur une contrebande de cigarettes. Les douaniers découvrent, par hasard, 27 palettes d'alcool non déclarées aux accises, dans un entrepôt appartenant à l'ASBL Lessines Expo. Durant la nuit, 24 de ces 27 de ces palettes sont volées et retrouvées dans un entrepôt à Tourcoing. L'entrepôt était loué au nom d'une identité fictive, avec une fausse adresse. Parmi les intermédiaires, on retrouve le nom d'un homme qui stockait de l'alcool de contrebande dans une ancienne ferme reconvertie en lieu de séminaires et de fêtes à Molenbaix (Celles-en-Hainaut). Les enquêteurs avaient retrouvé des résidus de fabrication de cigarettes, du cannabis, mais aussi 24.000 litres d'alcool et un fusil à pompe. L'affaire est toujours à l'instruction. L'ancien gérant soutenait qu'il a été trompé dans cette affaire et son avocat avait plaidé son acquittement. La cour a estimé qu'il était bien au courant du trafic illégal qui se déroulait dans l'entrepôt mis à disposition par l'ASBL dont il était membre. (Belga)