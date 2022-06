Challenge Tour Golf - Christopher Mivis 8e après le premier tour de l'Italian Challenge

Christopher Mivis a réussi le score de 68 qui lui permet de partager la 8e place de l'Italian Challenge Open de golf, joué au Golf Nazionale de Sutri, jeudi à l'issue du premier tour.

Actuel 9e au classement du Challenge Tour (The Road to Mallorca), il a rentré quatre birdies contre un seul bogey dans cette première journée de la compétition dotée de 350.000 euros. Le Limbourgeois pointe à 5 coups du quintette de tête composé des Suédois Joakim Wikstrom et Robin Petersson, du Norvégien Kristian Krogh Johannessen, de l'Allemand Freddy Schott et de l'Espagnol Ivan Cantero Gutierrez. Kristof Ulenaers se retrouve 106e après sa carte de 74 (trois birdies, cinq bogeys). - Classement après le 1er tour: 1. Joakim Wikstrom (Suè) 66, Kristian Krogh Johannessen (Nor) 66, Ivan Cantero Gutierrez (Esp) 66, Freddy Schott (All) 66, Robin Petersson (Suè) 66; ... 8. Christopher Mivis (Bel) 68; 106. Kristof Ulenaers (Bel) 74 (Belga)