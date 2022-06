Championnats du monde de course d'orientation - Yannick Michiels offre une médaille historique à la Belgique en sprint

Yannick Michiels est devenu le premier Belge à monter sur le podium d'un championnat du monde de course d'orientation. Il a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve de sprint jeudi à Vejle, au Danemark.

Michiels était déjà monté sur la 3e marche du podium aux championnats d'Europe l'an dernier, également en sprint. Le titre est revenu au Norvégien Kasper Fosser qui a couru les 4,3 kilomètres (à vol d'oiseau) en 13:56. Il a devancé le Suédois Gustav Bergman de 16 secondes. Michiels, qui a été sélectionné pour les Jeux Mondiaux de Birmingham (7-17 juillet), a franchi la ligne d'arrivée à 24 secondes de Fosser. Wouter Hus s'est classé 36e et Warre De Cuyper 44e. La course d'orientation est une discipline de course à pied dans laquelle les "orienteurs" utilisent une carte pour trouver le plus rapidement possible leur chemin entre différents points de passage obligatoires. Pour ce faire, ils examinent les caractéristiques et les difficultés du terrain. Dans la discipline du sprint, les courtes distances obligent les coureurs à prendre des décisions très rapides. Toute erreur peut s'avérer fatale quant au résultat final. (Belga)