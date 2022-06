France: 10% des vols annulés vendredi à Paris-Charles-de-Gaulle

Environ 10% des vols seront annulés vendredi au départ et à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) pour la deuxième journée de suite en raison d'un mouvement social des pompiers lié aux salaires, ont annoncé jeudi les autorités.La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer à un mouvement d'avion sur six entre 07H00 et 14H00 pour des raisons de sécurité car une grève des pompiers contraint à fermer une partie des pistes du premier aéroport français, a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'administration. Mobilisés depuis jeudi, les pompiers de l'aéroport situé au nord-est de Paris revendiquent une prime et une revalorisation de leur grille de salaires, selon les syndicats. En outre vendredi, les salariés des plates-formes aéroportuaires parisiennes sont appelés par une intersyndicale à rejoindre une grève "multisectorielle", comprenant le Groupe ADP (Aéroports de Paris) et ses sous-traitants, pour réclamer également des augmentations de salaires. Ce mouvement social, avec des rassemblements prévus à CDG et Orly (au sud de Paris), risque de ralentir les flux de passagers à l'approche des installations ainsi qu'aux postes d'inspection filtrage. Le tri des bagages pourrait également être affecté. La DGAC n'a pas demandé d'annulations de vols préventives à Orly. ADP a invité les passagers à arriver en avance, à savoir "trois heures (avant le décollage prévu) pour un vol international, deux heures pour un vol intérieur ou européen". (Belga)