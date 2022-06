Iga Swiatek aligne un 37e match victorieux de rang

Iga Swiatek a porté sa série victorieuse à 37 rencontres jeudi à Wimbledon. La Polonaise, N.1 mondiale, s'est qualifiée pour le 3e tour. Elle a toutefois dû batailler 2h04 et trois manches 6-4, 4-6 et 6-3 avant d'écarter la lucky loser néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 138).Swiatek rencontrera Alizé Cornet (WTA 37) pour une place en huitièmes de finale. La Française a éliminé de son côté 6-3 et 6-3 l'Américaine Claire Liu (WTA 75). La tête de série N.1 n'a plus perdu depuis le 2e tour du tournoi de Dubaï. Elle a depuis aligné les titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros. Swiatek dispute à 21 ans son 3e Wimbledon. Après avoir été battue au premier tour en 2019, la double lauréate de Roland-Garros avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier. (Belga)