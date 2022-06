Le Machu Picchu menacé par un feu de forêt

L'ancienne cité inca du Machu Picchu était menacée jeudi par un feu de forêt que les autorités péruviennes tentaient d'étendre alors qu'il a déjà englouti quelque 40 hectares de nature en deux jours.

Certaines parties du parc archéologique peuvent avoir subi des dégâts, a déploré l'administration locale. Le feu a pris mardi près du monument Llamakancha. Le terrain accidenté, les prairies et fourrés environnants compliquent le travail des pompiers, a précisé l'agence de presse péruvienne Andina. La protection civile, la police et le ministère de la Culture notamment ont uni leurs efforts pour tenter de protéger le site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983, et qui draine chaque année des centaines de milliers de touristes. Quelque 447.800 personnes avaient ainsi visité le lieu historique en 2021, loin toutefois du 1,5 million de visiteurs avant la pandémie. La cité fut érigée par les Incas au 15e siècle et se compose de 200 bâtiments, aujourd'hui en ruine. (Belga)