Le président indonésien dit avoir remis à Poutine un message de Zelensky

Le président indonésien Joko Widodo a annoncé jeudi avoir remis à son homologue russe Vladimir Poutine un message du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, sans en révéler le contenu.

"J'ai remis un message du président Zelensky au président Poutine", a-t-il déclaré après une rencontre avec son homologue russe à Moscou, selon une traduction en russe de ses propos. "Et j'ai exprimé ma volonté à aider à mettre en place une communication entre les deux présidents", a précisé M. Widodo. "L'Indonésie n'a pas d'intérêt autre que celui (...) que la guerre se termine le plus vite possible", a-t-il souligné, en appelant "tous les dirigeants mondiaux à faire renaître l'esprit de coopération". "Même si la situation est encore compliquée, il faut avancer vers un règlement et commencer un dialogue", a encore déclaré M. Widodo, qui a été reçu au Kremlin au lendemain d'une visite en Ukraine. Pour sa part, M. Poutine a remercié Joko Widodo pour des "pourparlers productifs", en se disant "convaincu" que les accords obtenus jeudi lors de ces discussions allaient contribuer à "renforcer davantage le partenariat russo-indonésien". (Belga)