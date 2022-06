Météo - Les portes des écoles se referment sous la pluie

Le dernier jour de l'année scolaire se terminera sous la pluie. Mais le soleil ne manquera toutefois pas de refaire son apparition pour le premier jour des vacances d'été, à en croire les prévisions jeudi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi après-midi, les éclaircies seront temporairement encore larges sur le nord-est du pays. Ailleurs, le ciel sera déjà très nuageux avec progressivement des pluies faibles à modérées. En seconde partie d'après-midi, les précipitations gagneront l'est et deviendront plus convectives avec des averses plus intenses et un risque d'orage, indique l'IRM, qui a émis un avertissement jaune au mauvais temps sur tout le territoire. Les maxima seront contrastés avec 18°C à la Côte, 25°C en Campine ainsi qu'en Lorraine belge, et des valeurs proches de 20°C dans le centre du pays. Le premier jour des vacances d'été débutera de manière ludique puisque le soleil jouera à cache-cache avec les nuages. Un risque de quelques averses subsistera. Les maximas seront compris entre 17 et 22°C. Un temps plus sec avec de larges périodes ensoleillées est annoncé pour le week-end. (Belga)