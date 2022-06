Rock Werchter débute avec enthousiasme sous un ciel nuageux

La première journée de Rock Werchter 2022 a officiellement commencé jeudi sous un ciel couvert, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Les festivaliers sont gonflés à bloc pour les quatre jours de festival, de retour après deux éditions annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette édition est plus grande que jamais, avec plus de 80.000 visiteurs attendus par jour, quatre scènes et des artistes de premier plan. C'est le groupe de rock australien Gang of Youths qui a ouvert les hostilités sur la Main Stage de Rock Werchter. Au même moment, The Death South, un groupe de country canadien, se produisait sur la scène "The Barn". Les deux groupes ont été chaleureusement accueillis par les applaudissements du public. Vers 15h00, la Main Stage était déjà remplie pour HAIM et Rag'n Bone Man. Des grands noms comme Pixies, The War On Drugs et la tête d'affiche, Pearl Jam, suivront sur la scène principale. Beck, The Kid LAROI et Lianne La Havas, entre autres, se produiront sur les autres scènes. Les jours suivants, les festivaliers pourront profiter des performances de Red Hot Chili Peppers, The Killers ou encore Imagine Dragons. L'incertitude plane en revanche toujours sur Metallica qui a dû annuler son concert en Suisse mercredi à cause d'un cas de Covid parmi les "membres de la famille Metallica". À l'heure actuelle le concert de vendredi à Werchter est maintenu. (Belga)