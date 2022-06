Wimbledon - Flipkens, qui a fait ses adieux en simple à Wimbledon : "Cela a été une sacrée aventure"

Kirsten Flipkens (WTA 190) a quitté Wimbledon par la grande porte, jeudi, après avoir disputé son dernier match en simple où elle aura une nouvelle fois régalé l'assistance de plusieurs coups de raquette magique. Battue 7-5, 6-4, elle n'a pas reçu que l'hommage de Simona Halep (WTA 18), son adversaire, et l'ovation du public du N°2 Court, mais aussi la reconnaissance des médias internationaux venus l'interroger une dernière fois.

"Ce fut un match difficile, avec beaucoup de choses à gérer", a-t-elle expliqué après sa défaite. "Je pense que Simona a très bien joué. Elle a haussé son niveau à partir de 5-2, changeant un peu de tactique, ce qui a bien fonctionné. J'ai pris beaucoup de plaisir de la première à la dernière balle et c'était une sensation particulière. Après, oui, c'est devenu compliqué", a-t-elle souri, au sujet des émotions qui l'ont submergée. "Il y a une fin à tout et je suis en passe d'entamer un nouveau chapitre. Mais j'aurais signé pour pareils adieux. Je suis passée tout près de prendre un set à une championne comme Simona. J'ai 36 ans et j'ai vécu tant de choses dans ma carrière, des hauts et des bas. C'était l'apothéose parfaite." Kirsten Flipkens, cela dit, continuera à jouer au tennis, en double, où elle est d'ailleurs toujours en lice à Londres avec sa partenaire espagnole Sara Sorribes Tormo. "J'aime toujours le tennis, j'aime toujours voyager, mais plus 30 semaines par an", a-t-elle poursuivi. "Pour l'instant, je me suis engagée pour disputer les tournois de Toronto, Cincinnati et l'US Open. Ensuite, je ferai le point. Si je veux continuer, je jouerai alors encore certainement aussi en Australie. Je verrai comment je me sens. En tout cas, cela a été une sacrée aventure." (Belga)