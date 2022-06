Zanevska/Zimmermann éliminées au 1er tour du double

Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann ont renouvelé leur association qui leur avait permis d'atteindre les quarts de finale à Roland-Garros, à l'occasion de la 3e levée du Grand Chelem de tennis jeudi à Wimbledon. Avec moins de succès.

Zanevska (WTA 162 en double, 68 en simple) et Zimmermann (WTA 52 en double) ont chuté d'emblée au premier tour face à l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 1069 en double, 119 en simple) et à la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 112 en simple). Elles se sont inclinées en deux manches: 6-3 et 7-6 (7/2). Nos compatriotes ont pourtant mené 4-1 dans le deuxième set. La rencontre s'est achevée après 1heure et 29 minutes de jeu. (Belga)