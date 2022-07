Challenge Tour - Christopher Mivis et Kristof Ulenaers ne passent pas le cut en Italie

Christopher Mivis et Kristof Ulenaers ne sont pas parvenus à passer le cut de l'Italian Challenge Open de golf (Challenge Tour/350.000 euros), joué au Golf Nazionale de Sutri, à l'issue du 2e tour disputé vendredi à Viterbe, dans le Latium.

Mivis avait pourtant entamé la journée à la 8e place après une première carte de 68 rendue jeudi. Mais le Limbourgeois de 33 ans a rallié le club house après 75 coups, soit 4 au-dessus du par, un total qui lui a fait perdre 43 positions et, à un coup près, sa place pour les deux tours finaux. Mivis ponctue son tournoi à la 61e place partagée, avec un total de +1, après avoir réalisé quatre birdies, quatre bogeys et deux doubles bogeys vendredi. Déjà 106e jeudi soir, Kristof Ulenaers a glissé à la 136e place après une carte de 78 (+7) vendredi, dans la foulée d'un birdie pour deux bogeys et trois doubles bogeys. En tête, l'Allemand Freddy Schott (-9) compte une longueur d'avance sur le Fançais Damien Perrier. (Belga)