Invasion de l'Ukraine - Les combats autour de Lyssytchansk atteignent leur paroxysme, selon Kiev

Les combats autour de la ville de Lyssytchansk, dans l'est ukrainien, atteignent leur paroxysme, selon Kiev. "L'ennemi concentre ses efforts principaux sur l'encerclement des soldats ukrainiens à Lyssytchansk depuis le sud et l'ouest. L'accent est mis sur le contrôle total de la région de Lougansk", a déclaré vendredi l'état-major ukrainien.Il s'agit de la dernière ville de la région que les troupes russes n'ont pas encore réussi à contrôler. Elle forme, avec Donetsk et le Donbas, la zone que l'armée russe dit vouloir "libérer". La tentative de la Russie de s'emparer d'une partie de la route d'approvisionnement Bakhut-Lyssytchansk a toutefois échoué jusqu'à présent, selon l'armée. Dans le même temps, selon des sources ukrainiennes, les troupes russes ont intensifié leurs activités militaires en direction de Kramatorsk. (Belga)