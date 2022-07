Un grand concert au Cinquantenaire suivi du traditionnel feu d'artifice le 21 juillet

L'esplanade du Cinquantenaire accueillera le jeudi 21 juillet prochain, à l'occasion de la Fête nationale, un grand concert gratuit suivi du traditionnel feu d'artifice, a indiqué vendredi le Syndicat d'initiative Bruxelles Promotion, confirmant une information de RTLinfo.

L'événement débutera sur le coup de 21h00 et verra défiler sur scène des artistes tels que Alice on the Roof, Coely, Typh Barrow, Salvatore Adamo, Henri PFR ou encore Jérémie Makiese. Le concert sera suivi d'un DJ set et du traditionnel feu d'artifice à 23h00, qui n'aura donc pas lieu cette année sur la place des Palais, comme d'ordinaire. L'événement sera retransmis par les chaînes de télévision nationales La Une (RTBF), RTL-TVI, Eén (VRT), VTM ainsi que Play4 (SBS). (Belga)