CSI 5* de Monaco - Olivier Philippaerts signe un double sans faute à Monaco

En réalisant deux parcours sans faute samedi à Monaco lors de la 10e manche de la Global Champions League (GCL), Olivier Philippaerts a contribué à la victoire de son équipe, les Stockholm Hearts.

Philippaerts a effectué son premier parcours sans faute avec l'expérimentée jument de 16 ans, Legend of Love, et le second en selle sur l'inexpérimenté H&M Miro, un hongre de 10 ans du BWP. Comme sa coéquipière britannique Lily Attwood a également signé deux sans-fautes avec Up to date de Calvaro, les Stockholm Hearts ont remporté la manche monégasque de la GCL avec une large avance de douze points sur les London Knights. Au classement général, les Stockholm Hearts consolident leur première place. Ils comptent 207 points, 30 de plus que les Berlin Eagles. Avec 165 points, les Prague Lions, l'équipe de Niels Bruynseels et Pieter Devos, gagnent une place et se retrouvent troisièmes. (Belga)