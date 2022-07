Décès du chef du puissant conglomérat de l'armée cubaine

Le général Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja, ex-gendre de Raúl Castro et président du puissant conglomérat d'entreprises de l'armée cubaine, est décédé vendredi à La Havane à l'âge de 62 ans. L'armée est un acteur majeur de l'industrie touristique sur l'île."C'est avec douleur que nous annonçons à notre peuple qu'aux premières heures de la matinée, vendredi 1er juillet, le général de division Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja est décédé des suites d'une crise cardiaque", a annoncé la télévision d'Etat. Conseiller du président Miguel Diaz-Canel, le militaire, déjà membre du bureau politique du parti communiste (PCC, unique), avait fait une entrée discrète en 2021 au Parlement. Il avait auparavant vécu des années dans l'ombre à la tête du groupe d'administration entrepreneurial des forces armées révolutionnaires (GAESA), plus puissant groupement économique du pays qui gère des hôtels, des supermarchés, des sociétés de communication et de distribution. En janvier 2021, le militaire avait été inclus par Washington dans la liste noire du trésor américain pour "aider au financement de l'oppression du régime à Cuba et les interférences au Venezuela". En septembre 2020, il avait déjà fait l'objet de sanctions des Etats-Unis, avec un gel de ses avoirs aux Etats-Unis et des menaces de poursuites pour toute personne faisant des transactions avec lui. Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja a été marié à Deborah Castro, une des filles de l'ancien président Raúl Castro (2008-2018). (Belga)