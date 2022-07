En collaboration avec des citoyens, Eneco construit sa plus haute éolienne terrestre

Le groupe énergétique Eneco a construit à Turnhout (Anvers) sa plus haute éolienne terrestre. Deux nouvelles turbines ont été mises en service samedi, en collaboration avec la coopérative citoyenne Campina Energie.

Avec une hauteur de mât de 134 mètres et une hauteur de pale de 200 mètres, ces turbines sont les plus hautes jamais construites par Eneco. Celles-ci permettront de doubler la capacité de production du parc éolien de Pampero Wind à Turnhout, où elles ont été placées. Jef Van Eyck, de la coopérative citoyenne Campina Energie, se réjouit de cette expansion. "L'énergie éolienne est indispensable si l'on veut mener une politique énergétique durable. Nous continuerons à investir dans de nouveaux projets. Nous sommes d'ailleurs à la recherche d'un million d'euros auprès des citoyens. Le vent appartient à tout le monde et les citoyens peuvent partager les bénéfices que nous en tirons." Les turbines produisent 12.000 MWh d'électricité verte par an, soit assez pour répondre aux besoins d'environ 3.000 ménages en Campine. Les entreprises locales, telles que le spécialiste des revêtements de sol Yepp, pourront également en bénéficier. Ce qui ne sera pas utilisé par les entreprises sera mis sur le réseau. (Belga)