Formule E - Parti 20e, Stoffel Vandoorne finit 8e à Marrakech et laisse filer la tête du général

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), bien que parti de la 20e position, a pris la 8e place du ePrix de Marrakech, 10e manche de la saison de Formule E, samedi. La victoire est revenue au Suisse Edoardo Mortara (Rokit Venturi), nouveau leader du championnat du monde aux dépens du Belge.

Au général, Mortara profite de sa troisième victoire de la saison pour prendre les commandes du général. Le Suisse de 35 ans affiche 139 points, contre 128 pour le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et 125 pour Vandoorne, qui n'a glané que quatre petits points au Maroc. Auteur de la pole position, le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) a terminé deuxième, devant Mitch Evans (Jaguar). Le Néo-Zélandais, parti du 6e rang, a réalisé une belle remontée et, grâce à un dépassement sur Vergne dans les dernières minutes, est monté sur la troisième marche du podium. Les 11e et 12e manches de la saison, qui comprend 16 ePrix, se tiendront les 16 et 17 juillet à New York, sur le circuit urbain de Brooklyn. (Belga)