Jupiler Pro League - L'Antwerp, Genk et Ostende cartonnent, Charleroi battu

L'Antwerp s'est imposé 4-0 face au FC Malines samedi lors d'un match de préparation de deux fois une heure en vue de la nouvelle saison. Au terme de la première mi-temps, un seul but avait été inscrit par le nouveau venu, l'Allemand Christopher Scott (47e). Les visités se sont montrés plus efficaces pendant la seconde heure. Manuel Benson (80e), Koji Miyoshi (86e) et l'autre recrue de choix, Vincent Janssen (110e, penalty) ont donné du volume au score.

Le Sporting de Charleroi s'est incliné 3-1 face à OHL. Rafael Holzhauser a ouvert la marque pour les Louvanistes (31e, 1-0). Les Zèbres ont égalisé par Anass Zaroury (53e, 1-1) mais leur jie a été de courte durée puisque Nachon Nsingi a rapidement reporté les visités au commandement (58e, 2-1). En fin de match, Mykola Kukharevych a assuré le succès d'OHL (90e, 3-1). Genk a cartonné (1-8) face aux amateurs du KSK Heist. Carlos Cuesta (20e), Andras Nemeth (53e, 69e, 88e), Luca Oyen (65e, 75e, 86e) et Bilal El Khannouss (81e) ont fait trembler les filets. Cela a également été la foire aux buts pour Ostende face au SV Audenaarde, club de Nationale 1. Les Kustboys se sont imposés 0-11 grâce à des buts d'Andy Musayev (4), Indy Boonen (2), Mickaël Biron (2), Manuel Osifo, Mohamed Berte et Nick Bätzner. Après avoir battu le Patro Eisden en matinée, Westerlo a enregistré une deuxième victoire 2-1 dans l'après-midi face au Maccabi Tel-Aviv. Thomas Van den Keybus (34e, 1-0) et Kyan Vaesen (65e, 2-0) ont jeté les bases de ce succès des Campinois, qui ont concédé un goal sur penalty de Djordje Jovanovic (82e, 2-1). (Belga)