La 2e étape pour Marianne Vos, Elisa Balsamo reste en rose lors du Tour d'Italie féminin

Marianne Vos a remporté la 2e étape du Tour d'Italie féminin, samedi, entre Cala Gonone et Olbia (113,4 km), en Sardaigne. La Néerlandaise de Jumbo-Visma a devancé au sprint sa compatriote Charlotte Kool (DSM) et l'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), qui conserve le maillot rose. Lotte Kopecky (SD Worx) a pris la sixième place.

L'échappée du jour se composait de trois coureuses parties après une quarantaine de kilomètres de course, les Italiennes Asia Zontone (Isolmant-Premac-Vittoria) et Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) et la Tchèque Marketa Hajkova (Bepink). A 20 km de la ligne, deux autres Italienne Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) et Katia Ragusa (Liv Racing Xstra) rejoignaient l'échappée puis formaient un nouveau duo de tête. Leur aventure prenait fin à 6,5 km de l'arrivée. Au sprint, Vos, 35 ans, se montrait la plus rapide pour s'offrir sa première victoire de la saison, sa 31e sur les routes du Giro Donne. La Néerlandaise en profite pour remonter au deuxième rang du général, à 6 secondes de Balsamo. L'Australienne Georgia Baker est troisième à 12 secondes. Kopecky recule en cinquième position à 14 secondes. Le peloton va quitter la Sardaigne pour l'Emilie-Romagne où la troisième étape se disputera mardi, après une journée de repos lundi, autour de Cesena. La 33e édition du Tour d'Italie féminin s'achèvera le 10 juillet à Padoue. La Néerlandaise Anna van der Breggen, désormais retraitée, a remporté les deux dernières éditions. (Belga)