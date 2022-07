Le film Austral remporte le grand prix du BRIFF à Bruxelles dans la catégorie nationale

"Austral", un film réalisé par Benjamin Colaux, a remporté le grand prix du Brussels International Film Festival (BRIFF) dans la catégorie nationale, samedi soir. Dans la catégorie internationale, c'est le film "Sundown" de Michel Franco, qui remporte la mise. Le festival, qui a débuté le 23 juin, s'est clôturé samedi par une cérémonie pour la remise des différents prix, dans la prestigieuse salle Grand Eldorado à l'UGC De Brouckère.Le film franco-belge "Une bosse dans le cœur", de Noé Reutenuer, a raflé le prix du jury et le prix du public, dans la catégorie nationale. Dans cette même compétition, le prix de la meilleure actrice a été attribué à Camille De Leu dans "Sous contrôle" de Manuel Poutte, et celui du meilleur acteur à Martin Swabey dans ce même film. Enfin, le prix du meilleur montage a été remporté par Yannick Leroy pour "Austral", le film qui a reçu le grand prix. Dans la catégorie internationale, outre "Sundown", le film mexico-franco-suédois qui a gagné le grand prix, le film indonésien "Nana", de Kamila Andini, empoche le prix du jury. Six autres films ont été récompensés dans la catégorie "Director's week": "Fogo-Fátuo" de João Pedro Rodrigues par le grand prix, "Il Buco" de Michelangelo Frammartino par le prix du jury, "Gentle (szelíd)" d'Anna Eszter Nemes et László Csuja par le prix du public et "Three minutes - a lengthening" de Bianca Stigter par la mention spéciale. C'est aussi "Gentle (szelíd)" qui se voit attribuer le prix Fipresci, une récompense de la presse internationale, décernée par un panel de journalistes. "Three minutes - a lengthening" a quant à lui reçu également le prix du jeune jury européen. Enfin, en télévision, ce sont la RTBF, avec "Petite fleur" de Santiago Mitre, et BeTV, avec "Las Bestias" de Rodrigo Sorogoyen, qui ont été récompensés. (Belga)