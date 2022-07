Stoffel Vandoorne seulement 20e des qualifications de Formule E

Leader du championnat, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a dû se contenter de la 20e place des qualifications du ePrix de Marrakech, 10e manche de la saison de Formule E, samedi.

Vandoorne avait pris la 10e et avant-dernière place dans le groupe A des qualifications, manquant ainsi d'accéder à la deuxième phase. Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) a décroché la pole. Au championnat, Vandoorne possède 5 points d'avance sur le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et 7 sur le Suisse Edoardo Mortara (Rokit Venturi). La course se disputera samedi à partir de 18h heure belge. (Belga)