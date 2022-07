Carton plein pour Dries Vanthoor et Charles Weerts à Misano

Avec deux poles et deux victoires, les Belges Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi R8 LMS WRT) ont totalement dominé la quatrième manche du GT World Challenge Europe Sprint ce week-end à Misano, en Italie.Les doubles champions en titre n'ont rien laissé à leurs adversaires tout au long du week-end, empochant le maximum de points. Outre les deux poles, Vanthoor et Weerts n'ont jamais vraiment été menacés durant les deux courses et ont à chaque fois devancé leurs rivaux aux championnats, le Russe Timur Boguslavskiy et le Suisse Rafaelle Marciello (Mercedes-AMG AKKODIS-ASP). Avec ce double succès, Dries Vanthoor a égalé le record de victoires dans l'histoire du championnat Sprint. Il en compte désormais 14, tout comme... son frère Laurens. Au championnat, Vanthoor et Weerts aborderont la dernière manche avec 109,5 points contre 98 pour Boguslavskiy/Marciello. C'est entre ces deux équipages que se jouera le titre. Du côté des autres pilotes belges, Ulysse De Pauw (Ferrari 488 AF Corse) s'est déjà assuré le titre en Silver Cup, avec une 2e place puis une victoire en compagnie du Français Pierre-Alexandre Jean. Après un abandon en Course 1, Frédéric Vervisch et Valentino Rossi ont rectifié le tir avec une 5e place en Course 2. Nicolas Baert (Audi R8 LMS Saintéloc) a terminé 2e puis 4e en Silver Cup alors que Louis Machiels (Ferrari 488 AF Corse) a terminé deux fois 2e en Pro-Am Cup. La dernière manche de la saison aura lieu à Valence, en Espagne, du 16 au 18 septembre. (Belga)