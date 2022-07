Coupe du monde dames de hockey - Ehren : "Nous aurions dû être plus incisifs en attaque mais satisfaisant dans l'ensemble"

Comme toute entrée en matière dans un grand événement comme une Coupe du monde de hockey, le premier match peut parfois réserver des surprises et s'avérer piégeux. Dimanche après-midi, dans un Estadi Olympic de Terrassa fort dégarni de public et sous une chaleur étouffante, les Red Panthers ont réussi le principal, à savoir remporter 4-1 leur duel contre l'Afrique du Sud et déjà presque s'assurer de disputer les barrages en cas de défaite mardi contre l'Australie.

"Il n'y a jamais de match facile pour débuter un Mondial", a expliqué Raoul Ehren, le coach de la Belgique. "Nous nous sommes créés énormément d'occasions et je pense que 4-1 est un score logique, même si nous aurions dû être plus incisifs en attaque et marquer 1 ou 2 goals de plus, mais dans l'ensemble je suis satisfait." La Belgique a dû attendre les 10 dernières minutes pour assurer la victoire contre la 15e nation mondiale, concédant plusieurs penalty corners (pc) en 2e mi-temps alors que le score n'était que de 2-1 en leur faveur. "C'est sûr qu'avec toutes les occasions créées, nous aurions dû éviter d'être à la merci d'une égalisation adverse. Mais on a vu dans les autres rencontres que les grandes nations ont elles aussi eu dur à s'imposer. Que ce soit l'Allemagne contre le Chili, 2-1 à la mi-temps, l'Australie face au Japon, 0-0 à 5 minutes du terme, ou même les Pays-Bas contre l'Irlande, 1-0 seulement au repos, aucune de ces nations n'a réussi à dérouler facilement. Mais ça y est, le tournoi est lancé et nous débutons avec 3 points, c'est le plus important", a conclu le tacticien néerlandais. (Belga)