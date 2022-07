Kevin Van Melsen mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison

Le Verviétois Kevin Van Melsem, 35 ans, va mettre un terme à sa carrière de coureur cycliste professionnel à l'issue de la saison 2022, a annoncé son équipe Intermarché-Wanty-Gobert dimanche.

Champion de Belgique sur route chez les juniors en 2005, il a rejoint le monde professionnel en 2009 en signant au sein de sa structure actuelle, alors appelée Verandas Willems. Équipier modèle pendant quatorze saisons dans l'équipe dirigée par Jean-François Bourlart, Van Melsem n'a jamais levé les bras. Il aura disputé un Tour de France (2019) et un Tour d'Espagne (2021). "Je suis fier d'avoir pu parcourir ce long chemin. Le vélo a été pour moi une superbe école de vie, cela m'a permis de m'affirmer, de me dépasser et d'avoir une force de caractère pour pouvoir toujours se relever même dans les moments les plus difficiles", a dit Van Melsem, cité par sa formation. (Belga)