Les Allemandes Tatjana Maria et Jule Niemeier se rencontreront en quarts de finale

Tatjana Maria (WTA 103) et Jule Niemeier (WTA 97) ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale du simple dames dimanche au tournoi de tennis de Wimbledon. Il s'agit d'une grande première pour les deux joueuses allemandes qui se rencontreront avec un billet pour le dernier carré comme enjeu.

Maria, 34 ans, a éliminé la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 17/N.12) en trois manches 5-7, 7-5 et 7-5 au bout de 2h08 de jeu. Son meilleur résultat en simple à Wimbledon lors de ses neuf précédentes participations était un seizième de finale (3e tour) en 2015. Niemeier, 22 ans, qui dispute son deuxième tournoi du Grand Chelem après avoir été battue au premier tour cette année à Roland-Garros, a sorti la favorite du public anglais la Britannique Heather Watson (WTA 121) 6-4 et 6-2 en 1h17. Niemeier s'était déjà illustrée au 2e tour en s'offrant la 2e tête de série sur le gazon du All England Club l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 3) de manière très impressionnante : 6-4 et 6-0. (Belga)