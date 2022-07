Les Red Panthers débutent par un succès 4-1 sur l'Afrique du Sud

La Belgique a remporté son premier match du groupe D de la Coupe du monde féminine de hockey, dimanche à l'Estadio Olympico de Terrassa, près de Barcelone, en Espagne. Les Red Panthers, 5e au classement de la FIH, se sont imposées 4-1 face à l'Afrique du Sud, (FIH 15) avec deux buts inscrits sur pc par Stephanie Vanden Borre (17e et 18e) et deux autres par Charlotte Englebert en fin de match, toujours sur pc (53e) et d'un tir de près (57e). L'Afrique du Sud a sauvé l'honneur via Jean-Leigh du Toit, sur la même phase (24e).

Après ce succès permettant aux Belges de prendre la tête du groupe D à égalité de points avec l'Australie, victorieuse samedi du Japon 2-0, la Belgique enchainera mardi (21h30) contre les Australiennes dans un match sans doute décisif pour la première place de la poule. Les Panthers concluront la phase de poules mercredi contre le Japon (18h), soit 3 matchs en 4 jours. Seule la première équipe au terme du 1er tour rejoindra directement les quarts de finale. Les autres (2e et 3e) devront passer par un barrage à Amstelveen, aux Pays-Bas, qui sont coorganisateurs du tournoi. (Belga)