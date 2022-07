Matches amicaux - Waregem s'impose 0-4 à Tubize

En match de préparation, Zulte Waregem est allé battre Tubize (D2 amateurs) 0-3 dimanche au stade Leburton.

S'ils ont été les premiers à tirer au but, les Brabançons n'ont pu empêcher les Flandriens d'élever le rythme. Servi par Lasse Vigen, Stan Braem a ouvert la marque (13e, 0-1) et, isolé devant le gardien par Mamadou Sangaré, Jelle Vossen a doublé l'écart (19e, 0-2) avant de signer un doublé de l'extérieur du pied (25e, 0-3). Le Essevee a alors pris la possession de balle à son compte et a alourdi le score par Alessandro Ciranni, qui a mis fin à une carambole devant le but (45e, 0-4). A la mi-temps, Mbaye Leye a sorti huit joueurs dont Braem, Vossen et Ciranni. Après Audenaarde, Harelbeke et Petegem, le SVZW a décroché une quatrième victoire en déplacement chez des formations de divisions inférieures. (Belga)