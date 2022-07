Météo - De belles périodes ensoleillées et quelques nuages dans le ciel dimanche

La journée de dimanche débutera avec de belles périodes ensoleillées et quelques nuages, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Malgré une nébulosité qui s'étendra au fil des heures sur toutes les régions, le temps restera généralement sec, avec des maxima de 19°C à la mer ou en Hautes Fagnes à 23°C en Lorraine belge.

En soirée, les éclaircies regagneront du terrain. Les minima seront compris durant la nuit entre 6°C en Hautes Fagnes, 11°C dans le centre et 15°C à la mer, sous un vent assez faible. Lundi matin, les éclaircies seront de nouveau au rendez-vous sur la plupart des régions. Les nuages arriveront dans l'après-midi, mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Les maxima seront compris entre 19°C en haute Ardenne et 23°C en basse et moyenne Belgique. (Belga)