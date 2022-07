Prix de l'énergie - Le chancelier allemand écarte une limitation de la vitesse sur les autoroutes

Le chancelier allemand Olaf Scholz a indiqué dimanche sur la chaîne ARD que le gouvernement ne fixerait pas de limitation de vitesse sur les autoroutes pour répondre aux crises tant des prix de l'énergie que climatique.La vitesse sur les "autobahn" est un sujet sensible en Allemagne, où se trouvent de nombreux constructeurs automobiles. A l'exception de certains tronçons, la vitesse n'y est pas limitée. Selon plusieurs experts, une limitation à 130 km/h pourrait cependant réduire grandement les émissions de particules dans le pays, et aiderait également à réduire la dépendance de l'Allemagne aux importations énergétiques de la Russie. "Le gouvernement n'a pas d'accord à ce sujet, donc ça n'aura pas lieu", a dit Scholz lors d'une session de questions de citoyens. Le social-démocrate dirige un gouvernement avec les Verts et les libéraux. (Belga)