Baloise Ladies Tour - La 8e édition partira d'Utrecht et se terminera à Deinze

La huitième édition du Baloise Ladies Tour, l'ancien BeNe Ladies Tour, a été présentée lundi soir. Cette course belgo-néerlandaise (du 13 au 17 juillet) comprend un prologue, un contre-la-montre, un tronçon à travers les Ardennes flamandes et deux étapes pour les sprinters. Pour de nombreuses concurrentes, c'est la dernière ligne droite vers le Tour de France Femmes (24-31 juillet).

L'épreuve débutera par un contre-la-montre sur 3,9 km dans les rues d'Utrecht. Le premier départ est prévu à 19 heures et le dernier à 21h30. Le lendemain, est prévue une étape avec départ et arrivée sur la Kerkstraat à Zulte. Après 64 km avec les zones pavées de la Huisepontweg à Wannegem-Lede, Nokeredorp, la Herlegmestraat à Kruisem, le peloton avalera six tours de circuit de 10,7 km. Vendredi, les rescapées démarreront de Herzele, où elles reviendront après avoir franchi le Ten Bosse, le Berendries, le Molenberg et l'Eikenmolen. Ce parcours en ligne de 51,8 kilomètres sera complété par quatre tours d'un circuit de 15,7 km. La journée de samedi sera coupée en deux. Le matin, le peloton quittera Cadzand, aux Pays-Bas, pour Knokke-Heist où après 26,4 km sont prévus quatre boucles de 13,5 km. L'après-midi, les participantes affronteront le chrono sur 15,6 km. Dimanche, Deinze accueillera la dernière étape. Celle-ci sera agrémentée par quelques zones pavées y compris dans les cinq tours de circuit de 16,3 km. L'année dernière, l'Allemande Lisa Klein s'est imposée tout comme en 2019. Jolien D'Hoore est la seule Belge à avoir remporté l'épreuve, à deux reprises en 2015 et 2016. . Les étapes: Mercredi 13 juillet: Prologue à Utrecht (P-B) Jeudi 14 juillet: Zulte - Zulte Vendredi 15 juillet: Herzele - Herzele Samedi 16 juillet: A. Cadzand (P-B) - Knokke-Heist / B. Knokke-Heist (clm) Dimanche 17 juillet: Deinze - Deinze (Belga)