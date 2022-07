Championnats d'Europe d'athlétisme U18 - Nina Van Pelt et Ides Verhulst se hissent en finale

Nina Van Pelt, sur 800m, et Ides Verhulst, au disque se sont qualifiés pour la finale de leur discipline à l'Euro d'athlétisme pour les moins de 18 ans, lundi, à Jérusalem.

Van Pelt s'est classée troisième de la première série du 800m en 2:09.20. Les deux premières de chacune des trois séries et les deux meilleurs chronos restants accèdent à la finale. Van Pelt, qui dispose d'un record personnel à 2:07.57, a réussi le meilleur temps des non-qualifiées directes et est ainsi repêchée pour la finale de jeudi. Verhulst a lancé le disque à 54m58, ce qui le place au quatrième rang du groupe B et, surtout, au 9e rang des qualifications. Le top-12 se hisse en finale, programmé mardi. Sur 110m haies, Némo Rase a remporté sa série, la première, en 13.52, améliorant son record personnel qui était de 13.87. Il réalise le 5e temps des engagés. Zeno Van Neygen a pris la troisième place de la troisième série en 13.76, 12e temps total, suffisant pour accéder aux demi-finales, programmées mardi après-midi. Il fallait en effet terminer dans le top-4 de sa série ou réaliser l'un des quatre meilleurs chronos restants pour avancer au tour suivant. Qualification aussi pour Noor Koekelkoren et Camille Sonneville sur 100m haies. La première a terminé deuxième de la deuxième série en 13.56, neuvième chrono des engagées. La seconde a pris la deuxième place de la troisième série en 13.71, 12e temps total. Là aussi, les demi-finales se tiendront mardi. (Belga)