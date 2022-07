Pouvoir d'achat - Les discussions sur le rapport des experts reprendront dans le cadre du budget

La discussion du rapport du groupe d'experts sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises se poursuivra dans le cadre de la confection du budget 2023, a-t-on appris lundi de source gouvernementale alors que le gouvernement était réuni en comité restreint.Le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, a remis aux principaux ministres de l'équipe De Croo le rapport définitif des sept experts mandatés par le gouvernement après une version intermédiaire à la mi-juin. Les conclusions ont été éventées dans la presse durant la journée et une partie d'entre elles sont loin de recevoir l'adhésion des sept partis de la majorité. Qui plus est, ces derniers mois, le gouvernement a déjà pris une série de mesures pour permettre aux ménages de faire à la flambée des prix de l'énergie (réduction de la TVA et des accises, tarif social élargie, chèque mazout, etc.) et les a prolongées. Le comité restreint doit encore aborder lundi la réforme des pensions. Un accord n'était toutefois pas attendu dans la soirée. La dernière échéance demeure le 21 juillet, quand commencent les vacances parlementaires. (Belga)