Schauffele commence fort au JP McManus Pro-Am

L'Américain Xander Schauffele a réussi un parcours sans faute en 64 coups, huit sous le par, lors du premier tour du J.P. McManus Pro-Am, lundi, sur le parcours de l'Adare Manor à County Limerick, en Irlande.

Schauffele compte trois coups d'avance sur son compatriote Rickie Fowler. L'AnglaisTyrell Hatton suit à quatre coups. Tiger Woods occupe la 43e place après un tour en 77 coups, comprenant un birdie, un eagle et six bogeys. Ce tournoi réunit des golfeurs du top mondial et des personnalités qui jouent en tant qu'amateurs. Parmi elles, on retrouve l'acteur Bill Murray et les anciens footballeurs John Terry, Andriy Shevchenko et Kenny Dalglish. (Belga)