Simon Adingra prêté par Brighton à l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a annoncé lundi matin l'arrivée en prêt, en provenance de Brighton & Hove Albion, de l'ailier Simon Adingra. Le Nigérian de 20 ans disputera la prochaine saison chez les vice-champions de Belgique.

Adingra est arrivé cet été chez les Seagulls après avoir joué 37 matches (16 buts - 5 assists) dans le club danois de Nordsjaelland la saison passée. Adingra, 1m75 et présenté par sa vitesse balle au pied, tentera de faire oublier le Japonais Kaoru Mitoma, prêté par Brighton à la RUSG la saison dernière. C'est le 5e renfort estival pour la formation désormais coachée par Karel Geraerts, après le départ de Felice Mazzu à Anderlecht, après les arrivées d'Arnaud Dony, Viktor Boone, Dennis Eckert et Ross Sykes. L'Union et Brighton sont la propriété du même homme, Tony Bloom. (Belga)