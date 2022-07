Wimbledon - Novak Djokovic laisse filer un set à Van Rijthoven mais se hisse en quarts

Novak Djokovic, triple tenant du titre, a abandonné une manche contre le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (ATP 104), qui disputait son premier tournoi du Grand Chelem, mais s'est imposé 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 après 2h37 de jeu dimanche soir sur le Centre Court de Wimbledon.

On pensait le Serbe lancé vers un succès aisé après une première manche dominée mais le Néerlandais de 25 ans, invité par les organisateurs, a brillamment égalisé grâce à un probant 2e set. "Nole" a remis l'église au milieu du village dans les deux dernières manches, ne laissant aucun espoir à son adversaire de créer l'exploit. En quarts de finale, le N.3 mondial affrontera l'Italien Jannik Sinner (ATP 13), sorti vainqueur d'un magnifique duel entre deux jeunes loups contre l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 7), qu'il a dominé 6-1, 6-4, 6-7 (8/10), 6-3. L'Italien de 20 ans avait été battu au 1er tour en 2021 pour ses débuts londoniens. Djokovic vise à 35 ans un quatrième titre consécutif à Wimbledon, ce qui le rapprocherait des records de Björn Borg, Pete Sampras et Roger Federer (cinq à la suite). En cas de victoire finale, le Serbe remporterait aussi son 21e titre du Grand Chelem pour revenir à une longueur de Rafael Nadal qui en compte 22 après ses succès dans les deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, à l'Open d'Australie et Roland-Garros. Le vainqueur de Djokovic - Sinner rencontra en demi-finales le lauréat du duel entre David Goffin et Cameron Norrie. (Belga)