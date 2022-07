Wimbledon - Rafael Nadal se joue de Van de Zandschulp et avance en quarts

L'Espagnol Rafael Nadal, quatrième joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon en prenant la mesure du Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 25) 6-4, 6-2, 7-6 (8/6). La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Un break, à 5-4, suffisait à Nadal pour empocher la première manche. Dans le deuxième, il faisait rapidement le break (2-0) puis remportait la manche sur le service de son adversaire (6-2). Dans le troisième set, Nadal perdait pour la première fois sa mise en jeu (0-1), mais débreakait dans la foulée. Il prenait le large à 5-2 avant de voir Van Zandschulp revenir à égalité (5-5). Le set se poursuivait au jeu décisif, où Nadal s'imposait sur sa quatrième balle de match. Nadal, en course pour un troisième sacre de rang en Grand Chelem après ses succès à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, vise un troisième sacre à Wimbledon, après 2008 et 2010. Pour une place en demi-finale, l'Espagnol trouvera sur sa route l'Américain Taylor Fritz (ATP 14), qui a mis un terme au beau parcours de l'Australien Jason Kubler (ATP 99), issu des qualifications, 6-3, 6-1, 6-4. (Belga)