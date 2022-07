Challenger de Todi - Joris De Loore éliminé au premier tour

Joris De Loore (ATP 417), issu des qualifications, a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Todi, joué sur terre battue et doté de 45.730 euros, mardi en Italie.

Le Brugeois de 29 ans s'est incliné en trois sets 2-6, 6-4, 6-1 et 2 heures et 10 minutes de jeu contre l'Italien Francesco Passaro, 21 ans et 220e au classement ATP. Seul Belge engagé en Ombrie, De Loore avait su s'extirper des qualifications grâce à des victoires successives contre les Italiens Marcello Serafini (ATP 525) et Samuel Vincent Ruggeri (ATP 374). Au 2e tour, Passaro défiera le Croate Nino Serdarusic (ATP 167/N.4), qui a bénéficié de l'abandon de son compatriote Duje Ajdukovic au 1er tour alors qu'il menait 6-4, 4-6, 3-2. (Belga)