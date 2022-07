Cora procède au rappel de chips en raison de la présence d'alcaloïdes tropaniques

CORA a décidé, en concertation avec l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca), de procéder au rappel des chips de maïs nature et paprika bio (125g) de la marque Alnatura en raison de la présence de traces d'alcaloïdes tropaniques dans la farine de maïs. Il s'agit de composants végétaux naturels qui peuvent occasionner divers effets secondaires (torpeur, maux de têtes, nausées,..) lorsque leur teneur est trop importante.Les clients qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils seront remboursés. Entre-temps, les produits ont été retirés des rayons de tous les magasins. Ces chips ont été vendus dans les supermarchés Cora de Chatelineau, Hornu, Rocourt , Woluwe-Saint-Lambert, ainsi que dans tous les Match et Smatch de Belgique. Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter le service qualité de Cora au 071. 69.95.24 ou par e-mail à l'adresse suivante : ALERTES-RETRAITS@CORA.BE. (Belga)