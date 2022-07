La charte encadrant les activités festives estudiantines a été renforcée

La ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny a annoncé mardi le renforcement de la charte encadrant les activités festives et folkloriques estudiantines en vue de la prochaine rentrée académique.

Les organisateurs devront ainsi se signaler auprès de leurs établissements, et les prévenir des activités qui se déroulent. Les autorités locales devront également être prévenues lorsque l'évènement est d'une certaine ampleur. Le libre choix de boire de l'alcool et de consommer certains aliments, et de participer à certaines activités devra être explicitement signifié aux étudiants. Les organisateurs devront également être attentifs à ce qu'il n'y ait aucune dérive sexiste ou discriminatoire. Le bien-être animal devra également être garanti. Au sein du service d'ordre avec des étudiants ne consommant pas d'alcool, au moins une personne devra avoir été formée au brevet européen des premiers secours ou toute formation équivalente, afin de pouvoir intervenir très vite si cela est nécessaire. Il faudra par ailleurs prévoir une trousse de premier secours. Dans le cadre spécifique des activités de bleusailles, les organisateurs devront dorénavant s'informer sur l'état de santé des participants - via une fiche médicale remplie par les participants - et prendre les mesures nécessaires en fonction de possibles situations particulières. Les activités devront également être adaptées en fonction de la météo - pour éviter, par exemple, les cas d'hypothermie, les activités se déroulant à l'automne. Les participants devront fournir un numéro de contact en cas de problème. Enfin, une analyse des risques physiques et psychologiques devra dorénavant être effectuée avant les activités. Des mesures de prévention devront être prévues. Il sera par ailleurs important que les endroits choisis pour les activités répondent à des normes satisfaisantes de sécurité. Les organisateurs d'activités festives et folkloriques sont invités à s'engager à respecter la charte en la signant. Ils devront la communiquer aux participants. (Belga)