Sibiu Tour - Etape 3a et 3b: les classements et le classement final

Les classements des étapes 3a et 3b du Sibiu Cycling Tour, courues mardi, et le classement final de l'épreuve.. Classement étape 3a (contre-la-montre individuel Curmatura Stezii - Arena Platos Paltinis): 1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe), les 12,5 km en 26:47 2. Stefan De Bod (AfS) à 0:04 3. Harm Vanhoucke 0:15 4. Cian Uijtdebroeks 0:16; 5. Javier Romo (Esp) 0:37; 6. Chris Harper (Aus) 0:44; 7. James Piccoli (Can) 0:57; 8. Johannes Adamietz (All) 1:02; 9. Gijs Leemreize (P-B) 1:10; 10. Dylan Sunderland (Aus) 1:17. Hors délais: entre autres Xandres Vervloesem . Classement étape 3b (Sibiu-Sibiu): 1. Stefano Gandin (Ita/Team Corratec), les 98,4 km en 2h13:28 2. Michael Kukrle (Tch) m.t. 3. Lukas Meiler (All) à 0:03 4. Timon Loderer (All); 5. Cristian Raileanu (Rou); 6. Meindert Weulink (P-B); 7. Immanuel Stark (All); 8. David Dekker (P-B) 0:29; 9. Carlos Alfonso Garcia (Mex); 10. Filippo Fiorelli (Ita) ... 31. Cian Uijtdebroeks 0:35; 44. Harm Vanhoucke . Classement final: 1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-Hansgrohe) en 12h38:22 2. Harm Vanhoucke à 0:25 3. Cian Uijtdebroeks 0:30 4. Stefan De Bod (AfS) 0:38; 5. Gijs Leemreize (P-B) 1:36; 6. Andrea Piccolo (Ita) 1:52; 7. Johannes Adamietz (All) 1:57; 8. James Piccoli (Can) 1:59; 9. Chris Harper (Aus) 2:02; 10. Roland Thalmann (Sui) 2:03 (Belga)