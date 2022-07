Tatjana Maria se hisse dans le dernier carré, une première pour l'Allemande de 34 ans

Tatjana Maria (WTA 103), 34 ans, s'est qualifiée pour le dernier carré des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis en remportant un duel entièrement allemand contre Jule Niemeier (WTA 97), mardi sur le gazon du N.1 Court de Wimbledon. Elle s'est imposée 4-6, 6-2, 7-5 après 2h17 de jeu.

Dans un style atypique, avec notamment un coup droit slicé peu commun, Maria a fait preuve d'abnégation et de jusqu'au-boutisme pour renverser Niemeier, qui avait enlevé la première manche. Maria, qui a donné naissance à sa deuxième fille en avril 2021, a dominé la 2e manche avant d'émerger au bout de la 3e en réalisation le break dans le 12e et dernier jeu. Maria est l'une des trois "mamans" du tableau du simple dames, avec Yanina Wickmayer et l'Américaine Serena Williams. Ce duel entre les deux Allemandes était celui de tous les extrêmes. Si Niemeier disputait son deuxième tournoi majeur uniquement, après une élimination d'entrée à Roland-Garros, Maria a fait ses débuts en Grand Chelem lors de l'édition 2007 de Wimbledon. Le meilleur résultat en simple à Wimbledon lors des neuf précédentes participations de Maria était un seizième de finale (3e tour) en 2015. En demies, elle défiera la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2/N.3), tombeuse d'Elise Mertens, ou la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 66). (Belga)