Van Impe et Waligora éliminées au 1er tour du double

Amélie Van Impe et Amelia Waligora ont été éliminées au premier tour du double filles chez les juniores, mardi, à Wimbledon. Le duo belge s'est incliné 1-6, 7-5, 10/3 face à la paire tête de série N.3 formée par la Croate Lucija Ciric Bagaric et la Slovaque Nikola Daubnerova. La rencontre a duré 1 heure et 33 minutes.Van Impe et Waligora avaient toutes les deux été éliminées au premier tour du simple. (Belga)