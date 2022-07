Euro de voile 49er et 49erFX - Maenhaut/Geurts 22e en 49erFX et Lefèbvre/Pelsmaekers 23e en 49er après la 1re journée

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent la 22e place à l'Euro de voile en 49erFX à l'issue de la première journée à Aarhus, mardi, au Danemark. Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers sont 23e en 49er.

Maenhaut et Geurts ont terminé les trois régates respectivement à la 14e, la 8e et la 16e place. Avec un total de 38 points, elles pointent en 22e position. Les Danoises Johanne et Andrea Schmidt sont en tête avec 8 points. Après six régates de qualifications, suivront huit régates de finale et la course aux médailles. Lefèbvre et Pelsmaekers ont terminé 4e, 13e et 8e. Ils totalisent 25 points, ce qui les place en 23e position. Les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken (6 points) trônent en tête. Lefèbvre et Pelsmaekers disputeront neuf régates qualificatives avant huit régates de finale et la course aux médailles. (Belga)