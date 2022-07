Le ministre britannique de l'Éducation démissionne à son tour

Les démissions défilent depuis mardi soir dans le bureau du Premier ministre britannique Boris Johnson. Après les ministres des Finances Rishi Sunak et de la Santé Sajid Javid en soirée, le secrétaire d'État chargé de l'Enfance et de la Famille Will Quince et l'assistante auprès du secrétaire d'État aux Transports Laura Trott mercredi matin, c'est au tour du ministre de l'Éducation Robin Walker de jeter l'éponge, rapportent les médias britanniques, dont la BBC.

Dans une déclaration, le député de Worcester en charge des Normes scolaires déclare que le gouvernement a été "éclipsé par les erreurs et doutes sur l'intégrité" de son dirigeant. Depuis mardi soir, 13 collaborateurs et collaboratrices du gouvernement de Boris Johnson ont démissionné, décompte la BBC. (Belga)