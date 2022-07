Le niveau de l'Ourthe baisse, des kayaks restent à quai

Plusieurs opérateurs touristiques spécialisés dans la descente de l'Ourthe en kayaks ont décidé de laisser leurs embarcations à quai. Le niveau de l'eau trop bas ne permet plus aux kayakistes de naviguer dans de bonnes conditions, estiment-ils.Depuis cette semaine, la société rochoise Ardenne Aventure ne propose plus de descente de l'Ourthe en kayak à ses clients. "Les conditions ne sont plus réunies pour une bonne pratique du kayak", explique Manu Goldshmidt, responsable d'Ardenne Aventure. "Les gens doivent trop souvent descendre de leur embarcation. On abîme le matériel, on abîme la nature et, l'un dans l'autre, les clients sont mécontents." Basée à La Roche-en-Ardenne également, la société Brandsport a elle aussi décidé d'interrompre ses activités kayak sur le tronçon qu'elle exploite habituellement entre La Roche et le village de Jupille. "Il n'y a plus assez d'eau. Les gens doivent zigzaguer entre les pierres. Ce n'est plus confortable", explique Fabienne Huytbrechts, employée chez Bransport. Mercredi, l'Ourthe apparaissait pourtant toujours en vert sur le portail officiel de la Région wallonne relatif à la navigation sur les cours d'eau. "La navigation des kayaks est toujours autorisée mais je n'en fais plus, car trop de gens sont mécontents. Il faut descendre de kayak une bonne dizaine de fois sur les 12 kilomètres qui séparent Hotton et Noiseux", constate Christophe Ankaert, exploitant de kayak à Hotton. Le débit seuil bas sur le tronçon de l'Ourthe compris entre Maboge et Barvaux est fixé à 1,9m³/sec. Mercredi, il tournait aux alentours des 2,3m³/sec, indique-t-on. Des données mesurées à hauteur de Durbuy, plusieurs kilomètres en aval de La Roche et Hotton. (Belga)