Le parlement flamand autorise le gouvernement Jambon à sortir d'Unia

Le Parlement flamand a autorisé mercredi le gouvernement Jambon à quitter Unia, le centre fédéral pour l'égalité des chances.L'accord de coopération avec Unia expire le 15 mars. Si la Flandre veut se retirer du centre, elle doit le faire savoir six mois à l'avance, c'est-à-dire le 15 septembre. Le décret d'habilitation donne au gouvernement la possibilité de le faire. La N-VA s'est réjouie de cette sortie. "Unia est devenu un institut militant qui s'est en quelque sorte donné pour mission de faire comprendre à tous que notre société est structurellement raciste", a déclaré Nadia Sminate de la N-VA. Un certain nombre d'organisations de la société civile ont réagi négativement au vote du décret plus tôt dans la journée. "Le gouvernement flamand a d'abord ignoré les critiques de la société civile et de neuf conseils consultatifs, et maintenant il rend également impossible le débat parlementaire sur cet important dossier", a déclaré le groupe d'organisations de la société civile comprenant la Ligue des droits de l'homme, KifKif et Ella. (Belga)