Les Belges à l'étranger - Axel Witsel explique le choix de l'Atletico Madrid : "Carrasco m'a un peu poussé"

Axel Witsel a paraphé mercredi un contrat d'un an avec l'Atletico Madrid en provenance du Borussia Dortmund, où son contrat était arrivé à expiration.

Le milieu de terrain de 33 ans s'est montré très enthousiaste quant à son nouveau club : "L'Atletico est l'un des meilleurs clubs du monde et je voulais absolument rester au plus haut niveau après mon aventure à Dortmund. Je me souviens de l'ambiance quand nous sommes venus ici avec Dortmund et maintenant je suis l'un des leurs. J'ai hâte de retrouver cette ambiance de folie", a déclaré le Liégeois mercredi lors de sa présentation et dans une vidéo postée par son nouveau club. Le Diable Rouge n'a pas caché l'importance qu'a eu l'entraîneur de l'Atletico, Diego Simeone, dans son choix : "Je lui ai parlé il y a deux semaines et j'ai tout de suite eu un bon feeling. Il a dit qu'il me suivait depuis 2014, quand l'Atletico avait affronté le Zenit en Ligue des Champions. J'ai compris qu'il me voulait dans son équipe et c'est important quand on cherche un nouveau club", a continué Witsel. La présence de Yannick Carrasco, lui aussi passé par la Chine, n'était pas non plus étrangère au choix du Liégeois: "Il m'a un peu poussé", rigole Witsel. "Il m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne ici car le club et surtout la ville sont super. C'est important pour ma famille. Mais en fin de compte, je n'ai pas eu besoin de Yannick pour faire mon choix. Dans ma tête j'étais déjà sûr de moi." (Belga)